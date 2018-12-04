Phuket’te ağlatan kaza

Motosikletin Türkiye'deki en önemli merkezlerinden Türkiye Kadın Motosikletçiler Kulübü'nün iki üyesi Zehra Yalçınkaya ve Aslı Su, feci bir kazada hayatını kaybetti. Yalçınkaya ve Su, Tayland'ın Phuket Adası'nda motosikletle geçirdiği kaza sebebiyle yaşamını yitirdi. U dönüşünün yapılmayacağı bir noktada hızlı hareket eden bir sürücü, Zehra Yalçınkaya ve Aslı Su'nun motosikletlerine çarptı. Olay sonrası hastaneye kaldırılan iki kadın, yolda can verdi. Acı haber ailesini ve Türkiye Kadın Motosikletçiler Kulübü'nde büyük acıya neden oldu. Olayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı ve iki Türk kadınının ölümüne neden olan kişinin tutuklandığı belirtildi. Sürücünün alkollü olduğu da iddialar arasında.
ZEHRA YAÇINKAYA
ZEHRA YAÇINKAYA
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
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