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Phuket’te ağlatan

Türkiye Kadın Motosikletçiler Kulübü üyesi ve Aslı Su, Tayland’ın ’nda trafikte U dönüşü yapan bir aracın motosikletlerine çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Phuket’te ağlatan kaza
Motosikletin Türkiye'deki en önemli merkezlerinden Türkiye Kadın Motosikletçiler Kulübü'nün iki üyesi ve Aslı Su, feci bir da hayatını kaybetti. Yalçınkaya ve Su, Tayland'ın 'nda motosikletle geçirdiği kaza sebebiyle yaşamını yitirdi. U dönüşünün yapılmayacağı bir noktada hızlı hareket eden bir sürücü, Zehra Yalçınkaya ve Aslı Su'nun motosikletlerine çarptı. Olay sonrası hastaneye kaldırılan iki kadın, yolda can verdi. Acı haber ailesini ve Türkiye Kadın Motosikletçiler Kulübü'nde büyük acıya neden oldu. Olayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı ve iki Türk kadınının ölümüne neden olan kişinin tutuklandığı belirtildi. Sürücünün alkollü olduğu da iddialar arasında.



ZEHRA YAÇINKAYA
60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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