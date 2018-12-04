Ölümün kıyısında

İçinde bulunduğu sıkıntılı duruma daha fazla dayanamayan genç kadın canına kıymak istedi. Olay dün Antalya'da meydana geldi. E.S. (22), erkek arkadaşından ayrıldı. Bunalıma giren genç kadın, falezlere çıktı. Yaklaşık 30 metre yükseklikteki uçurumun kenarında ağlamaya başladı. Vatandaşlar polisi aradı. Kadını intihardan vazgeçirmeye çalışan ekipler, içki içen ve sürekli telefonda konuşan E.S.'ye, kendisini cezaevindeki babasıyla görüştürebileceklerini söyledi. Genç kadın babasıyla telefonda görüştükten sonra intihardan vazgeçti.
Genç kadın, cezavindeki babasıyla konuştu.
Genç kadın, cezavindeki babasıyla konuştu.
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