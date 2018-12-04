Neşter yarası

Muğla'da kilo vermek için tüp mide ameliyatı olan oto kaporta ustası Mustafa Lüleci (29), operasyondan yaklaşık 1 ay sonra yaşamını yitirdi. Aşırı kilolarından rahatsız olan Mustafa Lüleci, Balıkesir Devlet Hastanesi'ne başvurdu. 150 kilo olan Lüleci'ye, geçen ay tüp mide ameliyatı yapıldı. Operasyon sonrası Muğla'ya dönen ve evinde dinlenmeye başlayan Mustafa Lüleci, cuma günü aniden rahatsızlandı ve ailesi tarafından Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Bekâr olduğu öğrenilen Lüleci tedavi gördüğü hastanenin yoğun bakım servisinde yaşamını yitirdi. Lüleci'nin midesinde enfeksiyon oluştuğu öğrenildi.
Lüleci'yi esnaf arkadaşları uğurladı.
Mide kelepçesi taktıran dizi oyuncusu Yıldırım Öcek ile avukat Selin Selem de hayatını kaybetmişti.
Lüleci'yi esnaf arkadaşları uğurladı.
Mide kelepçesi taktıran dizi oyuncusu Yıldırım Öcek ile avukat Selin Selem de hayatını kaybetmişti.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
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