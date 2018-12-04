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Neşter yarası

Tüp mide ameliyatından bir genç daha hayatını kaybetti. Uzmanlar “Doğrusu doğal yolla zayıflamak. Ameliyat son çare olsun” dedi.

Neşter yarası
Muğla'da kilo vermek için tüp mide ameliyatı olan oto kaporta ustası (29), operasyondan yaklaşık 1 ay sonra yaşamını yitirdi. Aşırı kilolarından rahatsız olan Mustafa Lüleci, Devlet Hastanesi'ne başvurdu. 150 kilo olan Lüleci'ye, geçen ay tüp mide ameliyatı yapıldı. Operasyon sonrası 'ya dönen ve evinde dinlenmeye başlayan Mustafa Lüleci, cuma günü aniden rahatsızlandı ve ailesi tarafından Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Bekâr olduğu öğrenilen Lüleci tedavi gördüğü hastanenin yoğun bakım servisinde yaşamını yitirdi. Lüleci'nin midesinde enfeksiyon oluştuğu öğrenildi.




Lüleci'yi esnaf arkadaşları uğurladı.



Mide kelepçesi taktıran dizi oyuncusu Yıldırım Öcek ile avukat Selem de hayatını kaybetmişti.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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