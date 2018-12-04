Kimyasal silah!

Psikolojik sorunları olan kadın intihar etti. Olay dün Adana'da meydana geldi. Edebiyat öğretmeni Zeynep Ersun, oğlu Selim'i (11) kız kardeşine bıraktı. Çamaşır suyu ve tuz ruhu içti. "Oğluma iyi bakın" yazılı not bıraktı. Sağlık ekipleri, Ersun'un yaşamını yitirdiğini belirledi. Zeynep öğretmenin, oğlunun her şeyden habersiz arkadaşlarıyla oyun oynadığı görüldü.
Annesinin öldü ğünden haberi olamayan Selim, arkadaşlarıyla sohbet etti.
Murat KARAMAN
Annesinin öldü ğünden haberi olamayan Selim, arkadaşlarıyla sohbet etti.
Murat KARAMAN
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
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