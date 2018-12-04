Halk Özel Harekat

Çocuklu kadın kapkaççıyı vatandaşlar yakaladı. Olay dün İstanbul Fatih'te yaşandı. Tunuslu turist bankadan 8 bin lira çekti. Kadını gözüne kestiren 4 şüpheli otomobil ile takibe başladı. Kadının kolundaki para dolu çantayı çaldı. Kapkaççılar kaçarken çantayı çocuklu kadına verdi. Mahalleli, şüpheliyi kıskıvrak yakaladı. Kendisini tutanların ellerini öperek bırakmalarını isteyen kadın ne yaptıysa başaramadı. Polis, şüpheliyi çocuğuyla birlikte gözaltına aldı. Tunuslu ise şikayetçi oldu. Tüm bu yaşananlar ise kameralara saniye saniye yansıdı.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
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