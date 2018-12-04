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Halk Özel Harekat

’da kapkaççılar, kadının çantasını gasp etti. Devreye halk girdi. Şüphelileri paketledi...

Halk Özel Harekat
Çocuklu kadın kapkaççıyı vatandaşlar yakaladı. Olay dün 'te yaşandı. turist bankadan 8 bin lira çekti. Kadını gözüne kestiren 4 şüpheli otomobil ile takibe başladı. Kadının kolundaki para dolu çantayı çaldı. Kapkaççılar kaçarken çantayı çocuklu kadına verdi. Mahalleli, şüpheliyi kıskıvrak yakaladı. Kendisini tutanların ellerini öperek bırakmalarını isteyen kadın ne yaptıysa başaramadı. Polis, şüpheliyi çocuğuyla birlikte gözaltına aldı. Tunuslu ise şikayetçi oldu. Tüm bu yaşananlar ise kameralara saniye saniye yansıdı.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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