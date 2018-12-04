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Cesetle birlikte kalmışlar

Cesetle birlikte kalmışlar
Mersin'de Mustafa E. önceki gün eşi Cemile E.'yi hunharca katletti. le ilgili korkunç detaylar ortaya çıktı. Katilin, 'Sürprizim var' diyerek kadını öldürüp, parçaladıktan sonra bir odada muhafaza ettiği, oğlunu da okuldan alıp eve getirerek birlikte orada kaldıkları anlaşıldı.
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