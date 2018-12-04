Cesetle birlikte kalmışlar

Mersin'de Mustafa E. önceki gün eşi Cemile E.'yi hunharca katletti. Cinayetle ilgili korkunç detaylar ortaya çıktı. Katilin, 'Sürprizim var' diyerek kadını öldürüp, parçaladıktan sonra bir odada muhafaza ettiği, oğlunu da okuldan alıp eve getirerek birlikte orada kaldıkları anlaşıldı.
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