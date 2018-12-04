Büyük alkış

Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Projeleri Destek Programı 2018-1 Çağrı Dönemi Bingül Erdem Anadolu Lisesi Projesi çok önemli çalışmalara imza attı. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde de öğrenciler, "ENGELİN FARKINDAYIM" koreografisi sosyal medyada büyük destek gördü. Bingül Erdem Anadolu Lisesi Projesi'ne büyük katkılarda bulunan Özgür Aydemir öğretmen, "Engelliler için herkes üzerine düşeni yapmalı. Biz de okulumuzda birçok çalışmaya imza attık. Son olarak öğrencilerimizle böyle bir koreografi büyük övgü aldı" dedi.