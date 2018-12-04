Bir hayat 'Öykü'sü

nakil olmayı bekleyeniçin başlatılan kök hücre kampanyaları sürerken, anne'dan çağrı geldi. Yazıcı, "Birinin hayatını kurtarma şansı size geldiğinde, iki eliniz kanda olsa bile o işi bırakıp o hayatı kurtarmanızı bir anne olarak istiyorum ve bekliyorum. Donör olanlar ise bir lösemi hastasına umut olma aşamasında, bundan vazgeçmesin. Bunu yaparak sadece o çocuğa değil herkese, hepimize umut olabilirsiniz" diye konuştu. Yazıcı Ailesi, yurt dışında da kampanya başlattıklarını, buradan gelecek desteğe de ihtiyaç duyduklarını belirtti.