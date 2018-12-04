Bir hayat 'Öykü'sü

İzmir'de nakil olmayı bekleyen Öykü Arin için başlatılan kök hücre kampanyaları sürerken, anne Eylem Yazıcı'dan çağrı geldi. Yazıcı, "Birinin hayatını kurtarma şansı size geldiğinde, iki eliniz kanda olsa bile o işi bırakıp o hayatı kurtarmanızı bir anne olarak istiyorum ve bekliyorum. Donör olanlar ise bir lösemi hastasına umut olma aşamasında, bundan vazgeçmesin. Bunu yaparak sadece o çocuğa değil herkese, hepimize umut olabilirsiniz" diye konuştu. Yazıcı Ailesi, yurt dışında da kampanya başlattıklarını, buradan gelecek desteğe de ihtiyaç duyduklarını belirtti.
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