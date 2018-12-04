A101'de bu hafta hangi ürünler indirimli? Teknoloji ürünlerinin dikkat çektiği aktüel ürünler listesinde züccaciyeden gıdaya, elektronikten mutfak aletlerine bir çok ürün yer alıyor. İndirimli ürünleri merak eden vatandaşlar için A101'in yayınladığı 6 Aralık aktüel ürünleri derledik. İşte A101 6 Aralık güncel aktüel ürünler listesi...

A101 AKTÜEL ÜRÜNLER LİSTESİ (6 ARALIK 2018)

Ücretsiz montaj imanı ile satışa sunulan, kredi kartı aracılığı ile taksitli bir şekilde sahip olabileceğiniz, Vestel servis güvencesi altında 3 yıl garantili Toshiba Led Televizyon 2499 TL. Android işletim sistemine sahip, çift kameralı, 8 çekirdek işlemcili, parmak izi okuyuculu, 2 yıl garantili Honor 7C Cep Telefonu 1199 TL. Attlas Tezgah Testere 249,95 TL.

A101 6 ARALIK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU FİYAT LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN