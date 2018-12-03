Okuma azmi!

Antalya'da tekerlekli sandalyeye bağlı olarak yaşamını sürdüren bedensel engelli Süleyman Türk (14), okulda engelli rampası olmaması ve engelli asansörünün sık sık bozulması nedeniyle sınıfına sürünerek giriyor. Okul müdürü Mustafa Şahin ise asansörün çok sık olmasa da arızalandığını söyledi. Türk, bazen öğretmenlerinin bazen yakınlarının bazen de öğrencilerin kucağında sınıfına giriyor.
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