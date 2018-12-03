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'Nişan'aldı

Nişantaşı’nda bulunan gece kulübünde iki grup birbirine girdi. Genç adam vurulurken, arkadaşları fenalık geçirdi.

Nişanaldı
Eğlence kanlı bitti. Olay dün Nişantaşı'nda meydana geldi. Gece kulübünde eğlenen iki grup arasında tartışma çıktı. Arbede mekanın dışına taştı. Silahlı kavgada genç adam bacağından vuruldu. Arkadaşları olan biri kadın iki kişi ise fenalık geçirdi. Vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Ekipler, yaralıya ve kendinden geçen gençlere müdahale etti. Grup, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Mekanın önünde üç boş kovan ve bir adet tabanca bulundu. Güvenlik kameralarını incelemeye alan emniyet güçleri, soruşturma başlattı.
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