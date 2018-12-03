Telefon dolandırıcıları sınırları aştı. İzmir'de kendilerini polis, jandarma ve savcı olarak tanıtan telefon dolandırıcıları Almanya'yı hedef aldı. Uluslararası çete, telefonla ulaştıkları Almanlar'a kendilerini "Komiser Wolf" olarak tanıttı. Suç çetesi kandırdıkları biri Türk kökenli 46 Alman vatandaşını korkutup bu yolla 278 bin 786 Euro'luk dolandırıcılık yaptı. Skandal ise dolandırıcılara para kaptıran Türk kökenli Alman vatandaşının Türk polisini arayıp durumu anlatmasıyla ortaya çıktı. Polis dolandırıcıları yakalamak için çalışma başlattı. Operasyonda "Komiser Wolf" lakaplı suç çetesinin elebaşı olduğu öne sürülen R.F. ile 8'i kadın 20 şüpheli gözaltına alındı. 20 şüpheliden 11'i tutuklandı.
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