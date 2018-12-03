Kalbini çaldı

Evlilik hayali kuran adam, hayatının şokunu yaşadı. Olay Denizli'de yaşandı. Süleyman Önal (53), eşinden 2,5 yıl önce ayrıldı. Birçok kişinin evlenmesine aracılık eden kişi sayesinde Pınar Y. ile tanıştı. Dolandırıcılara 22 bin lirasını kaptırdı. Jandarmaya giderek şikayetçi oldu. Önal, "Bunlar 6-7 kişilik çete. Aracısı, taksicisi, abisiyim diyen de, ablasıyım diyen de şebeke. İnsanları hassas oldukları yerlerden yakalayıp kandırıyorlar. Benim canım yandı, başkasının canı yanmasın. Evleneceğim diyerek 2-3 saat yanımda durdu, beni dolandırdı gitti" dedi.
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