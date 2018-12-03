İyilik hareketi

Kayseri'de kemik iliği yetmezliği hastası 8 yaşındaki Sena Özyay'a, Sinoplu bir donörden alınan ilik nakledildi. Ancak küçük kızın hayata tutunması için 300 ünite kana ihtiyaç vardı. Baba Süleyman Özyay, kan ihtiyacına sosyal medya aracılığı ile ulaştı. Baba Özyay, "Aranan kanı, duvarlı vatandaşlar bağışladı. Kan vermek için 4 gün bekleyenler bile oldu. Herkese teşekkür ederim" diyerek mutluluğunu paylaştı.