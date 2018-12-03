Ekspres gezi

Türkiye'nin en uzun tren seferlerinden birini yapan Doğu Ekspresi, Ankara'dan başladığı yolculuğunu Kars'ta tamamlıyor. TCDD tarafından sunulan Doğu Ekspresi hizmeti, 48 lira ile 188 lira arasında değişen fiyatlarda "masalsı" bir gezi deneyimi yaşatıyor. Ankara Garı'ndan her gün saat 17.55'te kalkıp, ertesi gün saat 18.30'da Kars Garı'na varan trenle yolculuk yaklaşık 24,5 saat sürüyor. Özellikle genç kitle arasında popüler olan Doğu Ekspresi güzergahı Ankara- Kırıkkale-Kayseri-Sivas- Erzincan-Erzurum-Kars'tan oluşuyor. Bembeyaz kar manzaralarını görmek isteyenler ocak-şubat aylarını, Doğu'nun yemyeşil yaylalarını görmek isteyenler ise mayıs-haziran dönemini tercih ediyor.
Tren turunu, özellikle gençler tercih ediyor.
Tren turunu, özellikle gençler tercih ediyor.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
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