Duyun bu sesi

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Gümüşhane'de yaşayan 3.5 yaşındaki Zeynep Mine Koyun, işitme engelli dünyaya geldi. Doktorlar, biyonik kulak ameliyatı olması gerektiğini söyledi. Ancak firmalar ile hastaneler anlaşamayınca ameliyatı iptal edildi. Koyun ailesi, kızlarının iyileşmesi için yardımseverlere seslendi. Bu çağrı bir grup gönüllüyü harekete geçirdi. Düzenlenen yardım konserine, vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. Minik Zeynep'in ameliyat parasının toplanması için maddi destek verdi.
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