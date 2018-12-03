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Demirkazık’ta çığ faciası

Demirkazık’ta çığ faciası
Niğde'nin Çamardı İlçesi'ndeki Demirkazık Dağı'nda dün akşam saatlerinde korkunç bir olay yaşandı... Zirve tırmanışı yapan Mustafa Kemal Karakoç çığ altında kaldı, Hilal İşcan ise aynı bölgeden çıkamadı. Olay sonrası bölgeye arama kurtarma ve sağlık ekipleri yollandı. Zorlu yolları aşan yetkililer, erkek dağcıyı çığ altında aramaya başladı.
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