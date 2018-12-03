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Canavar koca!

’de koca, boşanmak isteyen eşini öldürdü. Cesedi parçalara ayırıp çeşitli yerlere gömdü.

Canavar koca!
Kadın lerine bir yenisi eklendi. Acı haber bu kez 'den eldi. Bankacı Cemile Ertükoğlu (34) ile bir lojistik firmasında çalışan eşi Mustafa Ertürkoğlu (36) 8 yıl önce evlendi. Son dönemde aralarında sorunlar yaşandı. Kadın boşanmaya karar verdi. Çift, 6 yaşındaki oğulları nedeniyle aynı evde kalmaya devam etti. Cemile, geçen çarşamba dava açmak için harekete geçti. Mustafa tepki gösterdi. Cani koca, karısını öldürdü, cesedi de parçalara ayırdı. Ardından da polise giderek kayıp başvurusunda bulundu. Ekipler, evde kan izine rastladı. Gözaltına alınan Ertükoğlu, cinayeti itiraf etti. parçalarından bazıları mezarlıkta bulundu. Adliyeye sevk edilen katil zanlısı tutuklandı.


Bekir COŞKUN
60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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