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Yeni Naim geliyor

Yeni Naim geliyor
Ramazan Yaman, 15 yaşında. 10 yaşında çocuk bakım evine bırakıldı. Çocuk yaşta bir başına kalan Ramazan'a devlet sahip çıktı, hayallerine el verip, onu yuvadan bir yıldıza çevirdiler. Ramazan hayal kurdu. devlet 'arkandayız sen yeter ki başar' dedi. 10 yaşında hayatın yükünü omuzlayan Ramazan da durmadan başardı. Aile, Çalışma ve Bakanlığı'nın Gençlik ve ile yaptığı bir protokol sonrasında Ramazan'ın Halter'e ilgisi ve yeteneği olduğu keşfedildi. Şimdiden okullar arası müsabakalarda şampiyonu olan Ramazan, efsane 'nu örnek aldığını söyledi.
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