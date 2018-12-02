Yeni Naim geliyor

Ramazan Yaman, 15 yaşında. 10 yaşında çocuk bakım evine bırakıldı. Çocuk yaşta bir başına kalan Ramazan'a devlet sahip çıktı, hayallerine el verip, onu yuvadan bir yıldıza çevirdiler. Ramazan hayal kurdu. devlet 'arkandayız sen yeter ki başar' dedi. 10 yaşında hayatın yükünü omuzlayan Ramazan da durmadan başardı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın Gençlik ve Spor Bakanlığı ile yaptığı bir protokol sonrasında Ramazan'ın Halter'e ilgisi ve yeteneği olduğu keşfedildi. Şimdiden okullar arası müsabakalarda Türkiye şampiyonu olan Ramazan, efsane Naim Süleymanoğlu'nu örnek aldığını söyledi.
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