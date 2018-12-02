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Yağmur zamanı
Hatay'da yaşayan İngilizce öğretmeni Ramazan Demir ve hemşire Sevgi Demir çiftinin kızları , 2.5 yıl önce rahatsızlandı. Hastanede yapılan tetkiklerde minik kızın lösemi hastası olduğu anlaşıldı. Kemoterapi gören Yağmur'un tedavisine bir ay kala, hastalığı tekrarladı. Bağışıklığı çöken, vücudu enfeksiyonlara karşı direncini kaybeden Yağmur için doktorlar "Tek çare ilik nakli" açıklamasını yaptı. Anne Demir, "Herkesten merkezlerine üç tüp kan vererek kızıma veya başka hastalada yardımcı olmalarını bekliyorum" çağrısı yaptı.
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