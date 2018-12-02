Varikosele yenilme

Günümüzde çiftlerin büyük bir kısmı, çocuk sahibi olamamaktan yakınıyor. Sperm kalitesini düşürerek kısırlığa neden olan varikosel, erkeklerin yüzde 15'ini etkiliyor. Üroloji Uzmanı Doç. Dr. Tolga Akman, bu hastalığın belirti vermeden ilerlediğini söylüyor. "Çocuğu olmayan erkeklerin yüzde 40'ında neden varikoseldir. Varikosel, testis torbasında kirli kanı toplayan damarların genişlemesidir. Varikoselin tek tedavisi ameliyattır" bilgisini veriyor. Cerrahi müdahaleden sonra hastaların iyileşme şansının yüzde 80 olduğunu belirtiyor.
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