Utandıran hastalık vajinismus

Evli çiftlerde cinsel hayatı bitiren vajinismus, toplumda her 10 kadından birinde görülüyor. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Seda Deniz Işıklar, oldukça yaygın olan bu hastalıkla ilgili önemli bilgiler veriyor. Cinsel fonksiyon bozukluğu da denilen bu hastalıkla ilgili "İlişki anında kadın korkuyor, endişeleniyor çok ciddi kaygıları oluyor bacaklarında, sırtında, belinde kasılmalar başlıyor" diyor. Bu hastalığın kendiliğinden geçmeyeceğini de belirten Dr. Işıklar, "Çiftler cinsel danışmanlık hizmeti alabilirler. Vajinismus çiftin birlikte çözmesi gereken bir durumdur" bilgisini veriyor.
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