Çanakkale'nin Bayramiç ilçesine bağlı Kutluoba köyünde, dededen kalma güreşçi deve yetiştiriciliğini 20 yıldır devam ettiren ve güreş alanlarına gelen Seniha Yüksel (70) ile kızı Habibe Yüksel'in (45) hikayesi, belgesele konu oldu. 52 dakikalık 'Namın Yürüsün' belgeselinde, anne kızın develeriyle birlikte sürdürdükleri yaşamları anlatılıyor. Habibe Yüksel, "Serkan Bey, beş yıl önce bize geldi. Annem ve benim, develerimizin de yer alacağı bir belgeselini çekmek istediğini iletti. Biz de kabul ettik, çok mutluyuz" dedi.
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