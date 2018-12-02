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45 yaşını bekliyor

Menopoz 45 yaşını bekliyor
Kadınlarda doğurganlığın sonlandırıldığı dönem, menopoz olarak adlandırılıyor. 45 yaşından önce a girilmesi ise 'erken menopoz' deniyor. Prof. Dr. Özlem Evliyaoğlu, sigara içen kadınların içmeyenlere göre daha erken menopoza girdiğini söylüyor. Bu dönemin sağlıklı atlatılması için beslenmeye, tansiyon ve kolesterol seviyesine dikkat edilmesini öneriyor.
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