Konya altın plajı

Antalya'daki Konyaaltı Plajı bu yıl da milyonlarca turisti ağırladı. Havaların soğumasıyla birlikte deniz sezonu kapandı. Tatilcilerin yerini ise define avcıları aldı. Defineciler, ellerinde detektörlerle altın aramaya başladı. Her yıl aynı dönemde sahile koşarak altın arayan Hasan Yücel, "Bazen 5 bin liralık alyans buluyoruz. Bazen de 20 liralık küpe" dedi.



ERDOĞAN ÖZTÜRK

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