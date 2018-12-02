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Bizi bırakma

Pendik’te motosiklet sürücüsü da öldü. Elini tutan arkadaşı “Bizi bırakma” diyerek gözyaşı döktü...

Bizi bırakma
Gezi faciayla bitti. Korkunç dün Pendik'te meydana geldi. Arkadaşları ile buluşup 'ya gitmek için motosikletiyle yola çıkan Şükrü Doğru (31) bariyerlere çarptı. Sürücüler, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Ekipler, talihsiz gencin öldüğünü belirledi. Arkasında oturan Şakir Şenol da kurtarılamadı. Doğru'nun yakınları sinir krizi geçirdi. Bir arkadaşı hayatını kaybeden sürücünün elini tutarak "Bizi bırakma" diye ağladı.

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