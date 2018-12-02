Gezi faciayla bitti. Korkunç kaza dün İstanbul Pendik'te meydana geldi. Arkadaşları ile buluşup Sakarya'ya gitmek için motosikletiyle yola çıkan Şükrü Doğru (31) bariyerlere çarptı. Sürücüler, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Ekipler, talihsiz gencin öldüğünü belirledi. Arkasında oturan Şakir Şenol da kurtarılamadı. Doğru'nun yakınları sinir krizi geçirdi. Bir arkadaşı hayatını kaybeden sürücünün elini tutarak "Bizi bırakma" diye ağladı.
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