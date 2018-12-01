Can boğazda!

İzmir Karabağlar'da evli C.B., sevgilisiyle sokak ortasında tartışmaya başladı. Öfkeli adam, bir anda kadının boğazına sarıldı. Tekme tokat saldırdı. Bu korkunç dayak olayı ise bir kadın tarafından sosyal medya hesabından paylaşılmasıyla ortaya çıktı. Görüntüler üzerine polis ekipleri, harekete geçti. Dayakçıyı yakalayıp gözaltına aldı. Kadının şikayetçi olmadığı C.B. ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

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