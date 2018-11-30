Zorla güzellik!

Kıbrıs'ın tanınmış güzellik uzmanlarından Gülden Özyazgan, önceki gün hayatının şokunu yaşadı. Oğlunu arayıp sormayan eski eşi hastane odasını bastı. Kendisini odadan çıkarmaya çalışan adama direnen kadın, çocuğunun gözleri önünde, defalarca tokatlandı. Eski eşini boynundan tutup ittiğini ifade eden Özyazgan, şiddete maruz kalması bir yana bu kez de suçlu durumuna düştü. Eski eş karakola giderek Özyazgan'dan şikayetçi oldu. Özyazgan başından geçenleri sosyal medya hesabından anlattı. Paylaşımında, "Ayrıldığımızdan beri her türlü şiddetine maruz kaldı. Artık susmayacağım. Hakkımı arayacağım" ifadelerini kullandı.