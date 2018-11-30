Kadına şiddet podyuma girdi. Dünyaca ünlü Rus model Kira Dice, eski sevgilisinden feci şekilde dayak yedi. Hastaneye kaldırılan ünlü güzelin, beyin sarsıntısı yaşadığı belirlendi. Kira, taburcu olduktan sonra fotoğrafını çekip sosyal medyadan servis etti. Genç kadının yüzündeki morlukları görenler şoka girdi.
Gözyaşları içinde yaşadıklarını anlatan Kira, "Baygınken bana tecavüz etmeye kalkışmış" dedi. Genç manken, iki ay önce yaşanan olayı korkusundan şimdi anlatabildiğini belirtti. Kira Dice, dünyaca ünlü markalar için modellik yapıyor.
Gözyaşları içinde yaşadıklarını anlatan Kira, "Baygınken bana tecavüz etmeye kalkışmış" dedi. Genç manken, iki ay önce yaşanan olayı korkusundan şimdi anlatabildiğini belirtti. Kira Dice, dünyaca ünlü markalar için modellik yapıyor.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.