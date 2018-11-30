Güç kerevizde

A, C ve K vitamini açısından oldukça zengin olan kerevizin faydaları saymakla bitmiyor. Vitamin deposu olan bu sebze, kan dolaşımını düzenliyor. Bu özelliği sayesinde cinsel isteği ve gücü arttırıyor. Kereviz aynı zamanda sperm kalitesini yükselterek erkeklerin kısırlık tedavisine destek oluyor. Uzmanlar kerevizin yararlarını şöyle özetliyor:

Kanserle savaşır.

Böbrek taşı oluşumunu önler.

Cinsel isteği arttırır.

Yüksek tansiyona iyi gelir.

Romatizma ağrılarını dindirir.

Kan şekerini düzenler.