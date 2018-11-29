Liselilerin kavgası kanlı bitti. Olay dün Kastamonu'da meydana geldi. Aralarında daha önceden husumet olduğu öğrenilen Kastamonu Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi 10'uncu sınıf öğrencisi 16 yaşındaki R.T. ile son sınıf öğrencisi 17 yaşındaki Cihan Haylaz tartışmaya başladı. Belindeki ruhsatsız silahı çıkaran R.T., Haylaz'a 4 el ateş etti. Ağır yaralanan genç adam hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı. Kaçan şüpheli R.T. ise polis tarafından yakalanarak yakalandı.
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