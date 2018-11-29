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Organları yaşayacaktı

ODTÜ kampüsünde ihmal sonucu hayatını kaybeden İrem’le ilgili bir başka üzücü gelişme yaşandı. İrem’in organlarını bağışladığı kart, defin işleminden sonra ortaya çıktı... Ailesi, “Organları yaşayacaktı ama olmadı” dedi...

Organları yaşayacaktı
ODTÜ Psikoloji Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi , pazartesi kampüsün kaldırımında yürürken, üniversiteye ait 06 GJ 429 plakalı kamyonetin kasasının arka kapağı açıldı. Kapak, İrem Kütük'ün başına çarptı. Ambulansla Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Kütük, doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı. Kazanın ardından gözaltına alınan Tahir Kepelek, tutuklandı. İrem Kütük'ün cenazesi de dün memleketi 'da toprağa verildi. Cenazede Kütük'ün tabutunun üzerine duvak örtüldü, mezuniyet cübbesi kondu. İrem Kütük'ün öğretmen olan ablası Elif Gündüz, kardeşinin bir melek olduğunu, amacının ülkesine faydalı bir birey olmak olduğunu söyledi. Kazadan sonra haberi alıp hastaneye gittiklerinde kardeşinin organlarının bağışladığını öğrendiklerini belirten Gündüz, "Ancak kardeşimin organlarıyla yeni hayatlara umut olma hayali gerçekleşemedi. Çok ama çok üzgünüz" dedi.



İrem'in annesi Saadet Kütük, "Yavrum, çok özel bir çocuktu, yardımseverdi, dost canlısıydı" dedi.
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