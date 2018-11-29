Kocaeli Gebze'de viyadük faciası: 3 işçi öldü

Kocaeli Gebze'de Kuzey Marmara Otoyolu üzerindeki viyadük inşaatında facia yaşandı. Dün 6 işçi son kirişteki betonun ikinci katını dökmek için beton bloğun üzerine çıktı. Ancak bloğun sağ tarafı henüz bilinmeyen bir nedenle çöktü. Beton blok düşerken ters döndü. 6 işçiden 4'ü zeminle beton arasındaki demirlerin arasında sıkıştı. Ekipler, enkaz altında kalan 4 işçiyi kurtarmak için canla başla çalıştı. Düşen 250 tonluk beton bloğun bir kısmı vinç yardımıyla kaldırıldı, betonun altındaki demirler kesildi. Enkaz altında kalan işçilerden Kani Öztürk, olaydan 3 saat 45 dakika sonra sağ olarak kurtarıldı. Diğer 3 işçinin ise hayatını kaybettiği belirlendi. Son anda kurtulan 2 işçi ise olay ambulansla hastaneye kaldırıldı.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
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