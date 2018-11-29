Hadi ipucu: Dizi ve maç izlerken bağımlılık yapan kuruyemiş nedir? | 29 Kasım Hadi ipucu

Hadi ipucu sorusu yayınlandı. Bu akşam saat 20:30'da yapılacak olan Hadi yarışmasında ipucu olarak "Dizi ve maç izlerken bağımlılık yapan kuruyemiş nedir?" sorusu soruldu. Hadi yarışması her gün saat 20.30'da, hafta içi ise 12.30 ve 20.30 olmak üzere iki defa düzenleniyor. Hadi yarışmasında sorulan12 soruya da doğru cevap veren katılımcılar büyük ödülü aralarında paylaşıyor. İşte 29 Kasım Hadi ipucu "Dizi ve maç izlerken bağımlılık yapan kuruyemiş nedir?" sorusunun cevabı...
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