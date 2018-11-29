Elma-yoğurt kiloları unut

Herkes, zayıf ve fit bir bedenin hayalini kuruyor. Bazı besinler var ki, tok tutup kilo vermeye yardımcı oluyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Dilan Eker, o besinleri sıralıyor:
YUMURTA: İştahı bastırır.
AZ YAĞLI ETLER: Et, tavuk, hindi ve balık uzun süre doygunluk verir.
TATLI PATATES: Tok tutar, öğünleri azaltır.
KURU BAKLAGILLER:Nohut, fasulye, mercimek, börülce uzun süre tok tutar.
YEŞİL SEBZELER: Ispanak, roka, maydanoz, brokoli kilo vermeyi sağlar.
ELMA VE PORTAKAL: Su ve posa içeren bu besinler, doygunluk hissi verir.
YOĞURT: Karın çevresindeki yağlanmayı azaltır.
BULGUR: İştahı bastırır.
LOR PEYNİRİ: Düşük yağ içeriği ile lor peyniri tokluk hissi verir.
YUMURTA: İştahı bastırır.
AZ YAĞLI ETLER: Et, tavuk, hindi ve balık uzun süre doygunluk verir.
TATLI PATATES: Tok tutar, öğünleri azaltır.
KURU BAKLAGILLER:Nohut, fasulye, mercimek, börülce uzun süre tok tutar.
YEŞİL SEBZELER: Ispanak, roka, maydanoz, brokoli kilo vermeyi sağlar.
ELMA VE PORTAKAL: Su ve posa içeren bu besinler, doygunluk hissi verir.
YOĞURT: Karın çevresindeki yağlanmayı azaltır.
BULGUR: İştahı bastırır.
LOR PEYNİRİ: Düşük yağ içeriği ile lor peyniri tokluk hissi verir.
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