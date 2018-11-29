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Ehliyetsiz yakalanan sürücü çığlık atmaya başladı

İstanbul’da kadın öğretmen, ehliyetsiz yakalandı. Çığlık atmaya başladı. Polis, neye uğradığını şaşırdı...


Ceza yazılan öğretmen çığlık çığlığa bağırdı. İlginç olay 1 Kasım'da İstanbul Fatih'te yaşandı. Kadın öğretmen, trafik uygulamasına takıldı. Ehliyetinin olmadığı anlaşıldı. Ceza yazılıp aracına el konuldu. Sinir krizi geçiren kadın, ortalığı birbirine kattı. Verdiği tepki çevredeki vatandaşlar ve polis ekiplerince şaşkınlıkla izlendi. O anlar sosyal medyadan paylaşıldı. Görüntülerde, ceza yazılan kadın sürücü, kendinden geçiyor. Bağırmaya başlıyor. Ekip otosunu yumrukluyor. Ceza kesilmesini engellemek için çığlık atan kadına polis memuru, 'Lan bağırmayın hanımefendi' diyerek tepki gösteriyor...
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