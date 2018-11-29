Büyük umut

Milli Piyango yılbaşı çekilişinin büyük ikramiyesi 70 milyon lira olarak belirlendi. Bugün piyasaya sürülen biletler, hayalleri süsledi. Tam 70, yarım 35, çeyrek biletin ise 17.5 lira olduğu kaydedildi. Büyük ikramiye, hayalleri de zenginleştirdi. 70 milyon liralık büyük ikramiye, 5 liralık banknotlar halinde uç uca eklendiğinde ise bin 820 kilometre uzunluğa ulaşıyor ve bu mesafe İstanbul ile Roma arasındaki uzaklığa karşılık geliyor. İkramiyenin ağırlığı, 1 liralık madeni para olarak hesaplandığında 574 tonu buluyor. İkramiye bankaya yatırıldığında, gecelik 24 bin lira, aylık ise 920 bin lira faiz getiriyor.
70 MİLYONLA NELER ALINIR?
140 daire
36 bin bilezik
51 bin 813 adet Cumhuriyet altını
103 bin 627 adet yarım altın
207 bin 100 adet çeyrek altın
18 Ferrari otomobil
1 özel jet
7 lüks yat
10 bin üst model akıllı telefon
70 MİLYONLA NELER ALINIR?
140 daire
36 bin bilezik
51 bin 813 adet Cumhuriyet altını
103 bin 627 adet yarım altın
207 bin 100 adet çeyrek altın
18 Ferrari otomobil
1 özel jet
7 lüks yat
10 bin üst model akıllı telefon
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
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