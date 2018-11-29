BİM 30 Kasım aktüel kataloğu ile indirimli ürünler listesi belli oldu. Ev hanımları yakından ilgilendiren ürünler arasında mutfak için kullanılabilecek birçok ürün yer alıyor. Bunların başında tava çeşitleri, yemek seti bulunuyor. Gençleri de yakından ilgilendiren ürünler bulunuyor. Oyuncu mouse'u, oyuncu klavyesi ve oyuncu kulaklığı, oyun severlerin dikkatini çekecek. Peki, BİM'de bu hafta hangi ürünler indirimli? İşte BİM 30 Kasım aktüel ürünler kataloğu listesi..

BİM 30 KASIM AKTÜEL ÜRÜNLER

4 adet servis tabağı, 4 adet çıkur tabak, 4 adet pasta tabağı olmak üzere 12 parçadan oluşan Kütahya Porselen Rölyefli Yemek Takımı 49,90 TL. Paşabahçe Borcam Kare Tepsi 16,90 TL. 304 kalite paslanmaz çelikten üretilmiş Cam Kapaklı Sahan 32,90 TL. Chef's Granit Efektli Yuvarlak Fırın Tepsisi 32,50 TL. chef's Granit Efektli Tava 27,90 TL. Çizilme ve aşınmaya karşı direnci arttırılmış yanmaz yapışmaz teflon iç kaplamaya sahip chef's 2'li Tava Seti 39,90 TL.

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN (30 KASIM 2018)