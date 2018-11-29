Bedirhan firarda!

Küçük çocuk, oyunu ev sınırlarının dışına taşıdı. Şehir turu attı. Polis tarafından yakalandı. Olay dün Bursa'da yaşandı. Beytullah ve Nuray Özyıldız çiftinin 4 yaşındaki çocukları Bedirhan Özyıldız, kapının önünde oynarken kayboldu. Soluğu 2 kilometre uzaklıktaki metro istasyonunda aldı. Polis, turnikelerden tek başına geçmek isteyen Bedirhan'ı fark etti. Çocuğu baba şefkatiyle yaklaşan ekipler, önce miniğe çikolata alıp gönlünü kazandı. Daha sonra da karakola götürdü. Elinde gofret ve meyve suyu ile bekleyen Bedirhan, babasını görünce büyük bir sevinç yaşayıp çığlık attı. Minik çocuk daha sonra evin yolunu tuttu.
Polis ekipleri, Bedirhan'a şefkatle yaklaştı. Babası gelene kadar küçük çocukla oyunlar oynadı.
Polis ekipleri, Bedirhan'a şefkatle yaklaştı. Babası gelene kadar küçük çocukla oyunlar oynadı.
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