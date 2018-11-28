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Yok böyle vazo...

Yok böyle vazo...
Bursa'nın İznik İlçesi, tarihi ve doğal yapısının yanı sıra çini ve seramikleriyle ün saldı. 35 yıldır çini ve seramik ustalığı yapan Kadir Yılmaz (45), yaklaşık 3 ay boyunca gece gündüz çalıştı. Yaptığı 1 metre 80 santimetrelik çini vazo ile Guinness Rekorlar Kitabı'na girmek için başvuru yaptı. Kadir Yılmaz, bu uzunlukta bir vazonun ilk kez yapıldığını ve dünyada eşi benzerinin olmadığını açıkladı.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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