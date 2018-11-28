Tüm gözler 10’da

YOĞUN yaşam temposu, en çok gözleri olumsuz etkiliyor.
Dünyagöz Etiler'den Prof. Dr. Halil İbrahim Altınsoy, vitamin ve mineral içerikleri ile gözleri güçlendiren 10 besini sıralıyor:
Sebzeler: Ispanak ve lahana gibi yeşillikler, kataraktı önler.
Turuncu besinler: Balkabağı, turuncu biber ve kayısı görme kayıplarını engeller.
Balık: Glokomla savaşır.
Baklagiller: Görme kayıplarını engeller.
Yumurtalar: Göz kuruluğundan korur.
Kabak: Gözü güçlendirir.
Turpgiller: Gözdeki hücreleri korur.
Kuruyemişler: Gözleri korur.
Yağsız et: Görme kayıplarını engeller.
Orman meyveleri: Çilek, kiraz ve yaban mersini gibi meyveler katarakta karşı korur.
Dünyagöz Etiler'den Prof. Dr. Halil İbrahim Altınsoy, vitamin ve mineral içerikleri ile gözleri güçlendiren 10 besini sıralıyor:
Sebzeler: Ispanak ve lahana gibi yeşillikler, kataraktı önler.
Turuncu besinler: Balkabağı, turuncu biber ve kayısı görme kayıplarını engeller.
Balık: Glokomla savaşır.
Baklagiller: Görme kayıplarını engeller.
Yumurtalar: Göz kuruluğundan korur.
Kabak: Gözü güçlendirir.
Turpgiller: Gözdeki hücreleri korur.
Kuruyemişler: Gözleri korur.
Yağsız et: Görme kayıplarını engeller.
Orman meyveleri: Çilek, kiraz ve yaban mersini gibi meyveler katarakta karşı korur.
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