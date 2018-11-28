Bugünkü
Takvim

Tüm gözler 10’da

Tüm gözler 10’da
YOĞUN yaşam temposu, en çok gözleri olumsuz etkiliyor.
'den Prof. Dr. , vitamin ve mineral içerikleri ile gözleri güçlendiren 10 besini sıralıyor:

Sebzeler: Ispanak ve lahana gibi yeşillikler, kataraktı önler.
Turuncu besinler: Balkabağı, turuncu biber ve kayısı görme kayıplarını engeller.
Balık: Glokomla savaşır.
Baklagiller: Görme kayıplarını engeller.
Yumurtalar: Göz kuruluğundan korur.
Kabak: Gözü güçlendirir.
Turpgiller: Gözdeki hücreleri korur.
Kuruyemişler: Gözleri korur.
Yağsız et: Görme kayıplarını engeller.
Orman meyveleri: Çilek, kiraz ve yaban mersini gibi meyveler katarakta karşı korur.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerYaşam HaberleriTüm gözler 10’da
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar