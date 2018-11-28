Kısık seste reflü saklı

Kronik öksürük, mide yanması, ağıza acı su gelmesi... Tüm bu şikayetler, toplumda her 100 kişiden 20'sinde görülen reflünün belirtisini oluşturuyor. Yaşam kalitesini düşüren bu hastalık tedavi edilmediğinde ülser ve yemek borusu kanserine neden oluyor. Gastroenteroloji Uzmanı Dr. Remzi Beştaş, reflü şikayetlerini azaltmak için öncelikle sağlıklı beslenilmesi gerektiğini söylüyor. Önerilerini sıralıyor...
BELİRTİLERE DİKKAT
Mideden boğaza doğru yayılan ve yemekten sonra oluşan yanma, reflünün en sık görülen belirtisini oluşturuyor. Bazı hastalarda; ağrılı yutkunma, hıçkırık, bulantı ve kusma şikayetleri görülebiliyor. Göğüs ağrısı, ses kısıklığı, kronik öksürük ve diş çürükleri de reflüye bağlı olarak gelişiyor.
ÇİKOLATA MASUM MU?
Reflü sorunu yaşayan hastaların beslenme alışkanlıklarına dikkat etmesi gerekiyor. Özellikle baharatlı, yağlı ve salçalı, çikolata, taze sıkılmış meyve sularından uzak durulması gerekiyor. Bunların yanında çay ve kahve tüketimi de hastaya rahatsızlık verebiliyor. Reflü kontrol altına alınmadığında hastalık ilerliyor. En korkulan tabloyu kanser oluşturuyor. Bu hastalarda kanser gelişme oranı yüzde 0.5 civarında seyrediyor. Dolayısıyla reflü tedavisinin gecikmemesi gerekiyor.
NELER YEMELİ?
Reflü hastalığının ilerlememesi için ilaç tedavisinin yanında beslenme alışkanlıklarının da değişmesi gerekiyor. Uzmanlar asitli ve yağlı gıdaların yerine lifli besinlerin tüketilmesini öneriyor. Reflüye iyi gelen besinleri şöyle sıralıyor: Muz, elma, şeftali, armut, kavun, kepekli tahıllar, esmer pirinç, yulaf ezmesi, balık, peynir, brokoli, elma, havuç, fasulye, muz, patates...
DAR KIYAFETLERLE VEDALAŞIN
Reflü hastalarının yaşam kalitelerini de değiştirmeleri gerekiyor. Bu hastaların öncelikle yatak başını yükseltmesi, sıkı ve dar elbiselerden kaçınması, kilo kontrolünü sağlaması, yemekten hemen sonra ve 3 saat içinde uyumaması öneriliyor. Tedavide en iyi yanıt, asit baskılayıcı ilaçlar ve doku koruyucu ilaçların kullanımı ile alınmasından geçiyor.
BELİRTİLERE DİKKAT
Mideden boğaza doğru yayılan ve yemekten sonra oluşan yanma, reflünün en sık görülen belirtisini oluşturuyor. Bazı hastalarda; ağrılı yutkunma, hıçkırık, bulantı ve kusma şikayetleri görülebiliyor. Göğüs ağrısı, ses kısıklığı, kronik öksürük ve diş çürükleri de reflüye bağlı olarak gelişiyor.
ÇİKOLATA MASUM MU?
Reflü sorunu yaşayan hastaların beslenme alışkanlıklarına dikkat etmesi gerekiyor. Özellikle baharatlı, yağlı ve salçalı, çikolata, taze sıkılmış meyve sularından uzak durulması gerekiyor. Bunların yanında çay ve kahve tüketimi de hastaya rahatsızlık verebiliyor. Reflü kontrol altına alınmadığında hastalık ilerliyor. En korkulan tabloyu kanser oluşturuyor. Bu hastalarda kanser gelişme oranı yüzde 0.5 civarında seyrediyor. Dolayısıyla reflü tedavisinin gecikmemesi gerekiyor.
NELER YEMELİ?
Reflü hastalığının ilerlememesi için ilaç tedavisinin yanında beslenme alışkanlıklarının da değişmesi gerekiyor. Uzmanlar asitli ve yağlı gıdaların yerine lifli besinlerin tüketilmesini öneriyor. Reflüye iyi gelen besinleri şöyle sıralıyor: Muz, elma, şeftali, armut, kavun, kepekli tahıllar, esmer pirinç, yulaf ezmesi, balık, peynir, brokoli, elma, havuç, fasulye, muz, patates...
DAR KIYAFETLERLE VEDALAŞIN
Reflü hastalarının yaşam kalitelerini de değiştirmeleri gerekiyor. Bu hastaların öncelikle yatak başını yükseltmesi, sıkı ve dar elbiselerden kaçınması, kilo kontrolünü sağlaması, yemekten hemen sonra ve 3 saat içinde uyumaması öneriliyor. Tedavide en iyi yanıt, asit baskılayıcı ilaçlar ve doku koruyucu ilaçların kullanımı ile alınmasından geçiyor.
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