Film gibi intihar!

Zonguldak Ereğli'de lise 10. sınıf öğrencisi Melis Kuyumcuoğlu (15), dün okul çıkışı alışveriş merkezine gitti. 9. katta bir süre dolaşan Kuyumcuoğlu, herkesin gözü önünde pencereden kendini boşluğa bıraktı. Bina girişine düşen genç kız, olay yerinde hayatını kaybetti. Gözyaşlarına boğulan öğrenciler, birbirlerini teselli etmeye çalıştı. Acılı baba Rüstem Kuyumcuoğlu'nu polisler zor sakinleştirdi. Gencin sosyal medyada hesabından 've ben ölmek isteyen bir kız için çok bile yaşadım' paylaşımında bulunduğu belirlendi.