Evdeki otomobil

Şişli Halide Edip Adıvar Mahallesi Tanır Sokak üzerinde meydana gelen olay iddialara göre şöyle gerçekleşti. Sabah saatlerinde sokak üzerinde seyir halinde olan bir otomobilin freni patlayarak kaymaya başladı. Otomobilini durduramayan sürücü can havliyle kendini dışarı atarken kontrolden çıkan otomobil ise sokağın bitiminde bulunan dairenin yatak odasına daldı.
Camı kırarak odaya dalan otomobilin askıda kaldığı görüldü. Kazanın meydana geldiği esnada odada kimsenin bulunmaması ise bir facia yaşanmasına engel oldu. Sürücü İhsan Karaca, "Arabanın frenleri bir anda boşaldı. Maalesef talihsiz kaza meydana geldi. Tek tesellimiz kimsenin yaralanmaması. Benzeri kazalar burada defalarca yaşandı. Bariyer konmasını istedik" dedi.
Camı kırarak odaya dalan otomobilin askıda kaldığı görüldü. Kazanın meydana geldiği esnada odada kimsenin bulunmaması ise bir facia yaşanmasına engel oldu. Sürücü İhsan Karaca, "Arabanın frenleri bir anda boşaldı. Maalesef talihsiz kaza meydana geldi. Tek tesellimiz kimsenin yaralanmaması. Benzeri kazalar burada defalarca yaşandı. Bariyer konmasını istedik" dedi.
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