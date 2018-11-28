Çingene kızı Türkiye’ye geldi

ABD Ohio'daki Bowling Green Eyalet Üniversitesi'nde 1965 yılından beri sergilenen "Çingene Kızı" mozaiğinin 12 parçası, Türk görevlilere teslim edildi. Parçalar, Chicago'daki havalimanına ulaştırıldı. THY'ye ait uçağa özenle yüklenen mozaik parçaları Türkiye gönderildi. Dün Atatürk Havalimanı'na gelen uçakta bulunan konteynerler içindeki parçalar, Zeugma Mozaikleri'nin sergilendiği müzeye teslim edilmek üzere Gaziantep'e götürülecek. Mozaik, böylece yıllar sonra ait olduğu yere dönecek.