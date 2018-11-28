Cinayethane!

Gürcistan'ın Batum kentinde önceki gece kanlı bir gece yaşandı. Türkiye'den yola çıkan Levent U, bir kumarhanede oyun oynamaya başladı. Ancak burada Özbek sevgilisi Khalida Mahkamova ile tartıştı. Sevgilisinin Özbek arkadaşı İrade Ziyadullayeva da araya girip ikiliyi yatıştırmaya çalıştı. Çılgına dönen Levent U. ise cebinden bıçak çıkarttı. Sevgilisini ve arkadaşını bıçakladı. Kanlar içerisinde yere yığılan Özbek adam olay yerinde öldü, genç kadın ağır yaralandı. Kumarhane güvenlik görevlileri tarafından etkisiz hale getirilen Levent U. gözaltına alındı.
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