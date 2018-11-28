İstanbul'da sayıları 25 bini bulan taksiciler, terör estirdi. Özellikle turistlerden fazla ücret isteyenler, dur durak bilmedi. Geçen hafta 3 kadın turist, Taksim'den Galatasaray'a gitmek için taksiye bindi. Taksici 10 liralık yol için turistlerden 44 Euro (250 lira) istedi. Turistler, ücrete karşı geldi. Sinirlenen taksici ise turistlerin 50 lirasını gasp etti. Ardından kadınlardan birine tükürüp gitti. Plakasından tespit edilen taksiciye bin 2 lira para cezası kesildi. Ayrıca 25 ceza puanı da alan sürücünün kullandığı araç 14 gün trafikten men edildi.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
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