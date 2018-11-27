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Yumurtalık kistine karşı zeytinyağı

Yumurtalık kistine karşı zeytinyağı
Kadınlarda adet düzensizliği ile belirti veren polikistik over sendromu, diyet, genetik yapı ve hormonlarla ortaya çıkıyor. Halk arasında yumurtalık kisti olarak bilinen bu hastalık, daha çok üreme çağındaki kadınları tehdit ediyor. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Rukiye Gönüllü, bu hastalıktan korunmak için önerilerini sıralıyor: "Haftada 2-3 kez kuru baklagiller tüketilmeli. Zeytinyağı, fındık, badem ve ceviz tüketmelerinde de fayda var."

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