Şofbenden sızan gaz çiftin sonu oldu. Akılalmaz olay dün Hatay'da yaşandı. Müslüm Deveci (41) ve eşi Selma Deveci (40) birlikte banyoya girdi. Yakınları çifte telefonla ulaşamayınca eve gitti. Kapıyı 2 yaşındaki çocuk açtı. Karı-koca hareketsiz halde bulundu. Sağlık ekipleri, Müslüm ile Selma Deveci'nin öldüğünü belirledi. Şofbenden sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği belirlenen çiftin cenazeleri otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
- Yaşam
- 27.11.2018
- Gazete
Soğuk duş!
Hatay’da karı-koca birlikte duşa girdi. Şofbenden sızan gazdan zehirlenerek yaşamını yitirdi.
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