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Soğuk duş!

’da karı-koca birlikte duşa girdi. Şofbenden sızan gazdan zehirlenerek yaşamını yitirdi.

Soğuk duş!
Şofbenden sızan gaz çiftin sonu oldu. Akılalmaz olay dün 'da yaşandı. Müslüm Deveci (41) ve eşi Selma Deveci (40) birlikte banyoya girdi. Yakınları çifte telefonla ulaşamayınca eve gitti. Kapıyı 2 yaşındaki çocuk açtı. Karı-koca hareketsiz halde bulundu. Sağlık ekipleri, Müslüm ile Selma Deveci'nin öldüğünü belirledi. Şofbenden sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği belirlenen çiftin cenazeleri otopsi için Kurumu morguna gönderildi.

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