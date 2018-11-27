Mutluluk karanfilde

Kokusuyla bile mutlu eden karanfil, sağlığa olan faydalarıyla dikkat çekiyor. Ağız kokusunu dindiren karanfil, afrodizyak etki gösteriyor. Cinsel gücü ve isteği artırıyor. Diğer faydaları şöyle sıralanıyor:
Diş ağrısını keser.
Yorgunluğu giderir.
Kalbi ve hafızayı kuvvetlendirir.
Bağışıklığı güçlendirir.
Hazmı kolaylaştırır.
Balgam söktürücüdür. Öksürüğü keser.
İshale iyi gelir.
Diş ağrısını keser.
Yorgunluğu giderir.
Kalbi ve hafızayı kuvvetlendirir.
Bağışıklığı güçlendirir.
Hazmı kolaylaştırır.
Balgam söktürücüdür. Öksürüğü keser.
İshale iyi gelir.
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